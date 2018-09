Oncodesign : poursuit sa collaboration avec Eisai, entamée depuis 12 ans

Regulatory News:

ONCODESIGN (Paris:ALONC) (ALONC – FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce la poursuite de sa collaboration avec le laboratoire pharmaceutique Japonais Eisai Co., Ltd. (“Eisai”) au travers de la signature d’un nouveau contrat de service.

Ce contrat de service vise à évaluer l’efficacité anti-tumorale de nouveaux composés d’Eisai, seuls et en combinaison avec des traitements standards, dans un panel de xénogreffes dérivées de patients (PDX1) de cancer du sein développé sur mesure par Oncodesign entre 2012 et 2017. La méthodologie employée dans ces études de pharmacologie préclinique est basée sur le schéma d’une étude clinique, chaque sujet préclinique correspondant à un patient recevant des traitements différents (single mouse preclinical trial). Au total, le programme inclura l’étude de plus de 200 bras expérimentaux. Les résultats permettront de positionner l’utilisation de ces nouveaux composés lors des phases cliniques précoces sur des sous-populations de patients sélectionnés sur la base de biomarqueurs histologiques et génétiques déterminés en collaboration avec Oncodesign.

« Nous sommes heureux de poursuivre cette collaboration de service avec Eisai, » commente Fabrice Viviani, Directeur de l’Activité Expérimentation d’Oncodesign. « Depuis plus de 10 ans, nous mobilisons les compétences de nos équipes en pharmacologie, en développement de modèles translationnels et sophistiqués (la technologie Chi-mice®) et en pharmaco-imagerie pour évaluer l’efficacité préclinique de nouveaux composés issus des laboratoires d’Eisai. Nous avons également découvert de nouveaux biomarqueurs cliniquement pertinents pour examiner de manière rapide et fiable les groupes de patients susceptibles de répondre aux traitements après leur mise sur le marché. »

« Nous sommes attentifs à préserver nos relations de recherche avec l’industrie pharmaceutique Japonaise avec qui nous travaillons sur des programmes depuis de nombreuses années sous le signe de la confiance et de l’innovation, » ajoute Philippe Genne, Président Directeur Général et fondateur d’Oncodesign. « Ce nouveau contrat s’inscrit dans notre stratégie de développement de l’activité d’Oncodesign à l’international et est en ligne avec nos objectifs de mise en place de nouveaux contrats de service à moyen et long terme. »

Oncodesign et Eisai prévoient de publier prochainement le résultat de travaux scientifiques communs antérieurs portant sur la démonstration d’efficacité précoce de l’éribuline mesylate contre des tumeurs du sein de types histologiques différents. Ces travaux, réalisés avec la collection de PDX de cancer du sein développés par Oncodesign, ont permis de caractériser des biomarqueurs génétiques de réponse au traitement.

Depuis plus de 15 ans, Oncodesign entretient une histoire riche d’innovation avec les biotechs et laboratoires pharmaceutiques Japonais. Les premières applications de pharmaco-imagerie préclinique, les premiers modèles de système immunitaire humain, ainsi qu’une collection de PDX extrêmement étayée ont été développés et mis en œuvre par Oncodesign pour le compte de clients Japonais.

Oncodesign tiendra par ailleurs une conférence sur les nouvelles approches holistiques de découverte de médicaments anti-cancéreux en utilisant des PDX, le 19 Octobre prochain lors du 6e Forum annuel Hamamatsu à Osaka (Japon).

À propos d’Oncodesign : www.oncodesign.com

Créée il y a plus de 20 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 600 clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique complète, alliant chimie médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de prédire et d’identifier, très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 46 milliards de dollars en 2016 et près de 25% des investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques tels que Bristol-Myers Squibb et UCB. Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 227 collaborateurs et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis.

1 Patient-Derived Xenograft

