l'occasion de rouvrir ce forum tout poussiéreux...:-) bon ben bonjour à personne.

Ce jour confirmation du dev. très pertinent des inhibiteurs de kinases. Cette étape qui n'apporte à la première lecture rien de spectaculaire vaut pourtant son méga lot (et un jeu de mot gratos c'est cadeau...) de pesant d'or eu égard aux marchés adressables.

Typique la valeur à garder en fd de portefeuille vu son approche biotech/medtech qui génère du CA et une hausse de son RN.

Non mais là c'est tt de même des marchés onco et auto-immune de plus de 150Mds$ adressables avec une grosse rupture techno en préclinique. Une 1ere ph1 en 2021 c'est loin, mais faut bien appréhender ce que signifiera une entrée clinique : une mol, des ramifications innombrables avec d'autres molécules pour apporter un gros level dans des traitements tous que très partiellement efficaces.

On adresse potentiellement l'infini médical, c'est à dire un tronc moléculaire sur lequel pourront de greffer pleins de mols validées.

On achète, on stocke comme on peut car la gestion CT des biotechs relève de la Loterie Nationale et on poursuit la construction de son portefeuille en parallèle.

Je pense que la plateforme Nanocyclix est archi sous-valorisée maintenant que vient de sortir validée une première molécule aux contours de blockbuster. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée

