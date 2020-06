ONE EXPERIENCE : Avis de réunion AG 30.06.2020

ONE EXPERIENCE : Avis de réunion AG 30.06.2020 0 16/06/2020 | 14:08 Envoyer par e-mail :

ONE EXPERIENCE Société anonyme au capital de 6.944.444 € Siège social : 8 rue Barthélémy Danjou - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 824 187 579 RCS NANTERRE AVIS DE REUNION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE D'ACTIONNAIRES Avertissement En raison de la crise sanitaire actuelle (Covid-19) et des restrictions de déplacement et réunion qu'elle impose, le Conseil d'Administration de la Société a décidé de faire usage des dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, et de son décret d'application n°2020-418 du 10 avril 2020. L'Assemblée Générale se tiendraità huis clos, hors la présence des actionnaires, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Dès lors, il est expressément demandé aux actionnaires de ne pas se déplacer et de participer à cette assemblée générale en votant à distance grâce au formulaire de vote par correspondance ou à donner pouvoir au Président et à privilégier lorsque cela est possible les moyens de télécommunication électronique. Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l'adresse suivante :emasseau@oneexperience.fr La Société avertit ses actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés. Il ne pourra être adressé aucune carte d'admission aux actionnaires ou à leurs mandataires qui en feraient la demande, aucune question ne pourra être posée pendant l'Assemblée Générale et aucune résolution nouvelle ne pourra être inscrite à l'ordre du jour pendant l'Assemblée Générale. ONE EXPERIENCE tiendra ses actionnaire informés de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale et, à cette fin, chaque actionnaire est invité à consulter régulièrement la page dédiée sur le site de la Société :https://www.one-experience.fr/publications/ Les Actionnaires de la société ONE EXPERIENCE (la «Société») sont avisés que conformément à l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, l'Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra à huis clos(c'est-à-dire hors la présence physique des actionnaires) lemardi 30 juin 2020 à 11 heures 30, au siège social de la Société situé 8 rue Barthélémy Danjou - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR I.Questions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire : 1. Désignation de BCRH & ASSOCIES en qualité de Commissaire aux comptes aux fins de revue et certification des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;

2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;

3. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

4. Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ;

5. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

6. Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 à L. 225-40 du Code de commercepoursuiviesau cours de l'exercice ;

7. Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 à L. 225-40 du Code de commerceconcluesau cours de l'exercice ;

8. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

9. Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce) II.Questions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire : 10. Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de décider d'une ou plusieurs augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie définie de personnes conformément aux dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce ;

11. Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par l'émission d'actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription et d'une offre au public visée à l'article L. 411-2 1° du Code Monétaire et Financière (placement privé) ;

12. Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public, autre que celles visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;

13. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, notamment des bons de souscription d'actions attribués gratuitement à tous les actionnaires, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

14. Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, en cas de demandes excédentaires ;

15. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue de procéder à des attributions d'actions gratuites existantes ou à créer ; 16. Délégation à consentir au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne entreprise en application des articles L.3332-18 du Code du travail ;

17. Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto détenues ;

18. Mise à jour des statuts de la Société conformément aux évolutions légales et réglementaires ; III.Question de la compétence de l'assemblée générale ordinaire : 19. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales. I.Questions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire : PREMIERE RÉSOLUTION (Désignation de BCRH & ASSOCIES en qualité de Commissaire aux comptes aux fins de revue et certification des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée ordinaire, après que le rapport du Conseil d'Administration lui ait été présenté et compte-tenu de la nécessité de régulariser la certification par le Commissaire aux comptes des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018, désigne : BCRH & ASSOCIES Société à responsabilité limitée 35, rue de Rome - 75008 PARIS 490 092 574 RCS PARIS en qualité de Commissaire aux comptes à l'effet de revoir et de certifier les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018. DEUXIEME RÉSOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée ordinaire, après que le rapport de gestion du groupe lui ait été présenté et connaissance prise du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve lesdits comptes consolidés afférents audit exercice tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par une perte de (257) K€. TROISIEME RÉSOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée ordinaire, après que le rapport de gestion du Conseil d'Administration lui ait été présenté et connaissance prise du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par une perte de (54.177) €. L'Assemblée Générale donne quitus aux mandataires sociaux pour l'exercice de leur mandat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. QUATRIEME RÉSOLUTION (Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée ordinaire, après que le rapport de gestion du Conseil d'Administration lui ait été présenté et connaissance prise du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, constate et prend acte qu'aucune charge ni aucune dépense somptuaire visée à l'article 39-4 du même code n'a été enregistrée au cours de l'exercice. CINQUIEME RÉSOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée ordinaire, après que le rapport de gestion du groupe lui ait été présenté et connaissance prise du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve lesdits comptes consolidés afférents audit exercice tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par une perte de (398) K€. SIXIEME RÉSOLUTION (Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 à L. 225-40 du Code de commercepoursuiviesau cours de l'exercice) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce et statuant sur le fondement de ce rapport, approuve les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieursdont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019. SEPTIEME RÉSOLUTION (Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 à L. 225-40 du Code de commerceconcluesau cours de l'exercice) L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce et statuant sur le fondement de ce rapport, approuve les conventionsconclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019. HUITIÈME RÉSOLUTION (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée ordinaire, après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d'Administration et après avoir constaté que les comptes clos le 31 décembre 2019 font apparaître une perte de (54.177) €, décide d'affecter ce bénéfice de la façon suivante : - au compte« report à nouveau »pour : (54.177) € qui sera ainsi porté de (155.930) € à (210.107) €. Conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, l'Assemblée Générale rappelle que la société n'a procédé à aucune distribution de dividende ni aucun revenu depuis sa constitution. NEUVIEME RÉSOLUTION (Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, autorise, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, le Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à procéder à l'achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la société dans la limite de 10% du nombre d'actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme, dans les conditions suivantes : prix maximal d'achat par action :cinq euros (5 €)(hors frais d'acquisition) ;

montant total maximum affecté au programme de rachat d'actions :trois millions trois cent mille euros (3.300.000 €)(soit 660.000 actions représentant environ 9,5% du nombre d'actions composant le capital à ce jour). En cas d'opération sur le capital de la Société et plus particulièrement en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution gratuite d'actions, ainsi qu'en cas, soit d'une division, soit d'un regroupement de titres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un

