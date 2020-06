One Experience : Rapport Financier Annuel 2020 – ONE EXPERIENCE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019

Sommaire

Rapport de Gestion 2019

Comptes Consolidés 2019

Comptes Sociaux 2019

Conventions Réglementées 2019

Rapport de Gestion 2019

ONE EXPERIENCE

Société anonyme au capital de 6.944.444 €

Siège social : 8 rue Barthélémy Danjou - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 824 187 579 RCS NANTERRE

RAPPORT DE GESTION

SUR LES COMPTES SOCIAUX DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

INCLUANT LE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle, conformément aux dispositions légales et statutaires, en vue notamment (i) d'approuver les comptes sociaux de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 de la société ONE EXPERIENCE SA (la «Société») et (ii), de vous rendre compte de l'activité de la Société et du Groupe, de notre gestion au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2019.

Il vous sera, par ailleurs, donné lecture des rapports dans lesquels votre Commissaire aux Comptes relate les conditions d'exercice de sa mission et fait état des conclusions auxquelles l'ont amenés les divers contrôles et vérifications effectués par ses soins dans le cadre du mandat que vous lui avez confié.

Nous vous précisons que le présent rapport, les rapports sur les comptes annuels et spécial du Commissaire aux Comptes ainsi que le bilan, le compte de résultat et l'annexe des comptes sociaux et, de façon générale, l'ensemble des documents sur lesquels porte le droit de communication des actionnaires, ont été tenus à votre disposition dans les conditions de forme et de délais prévues par la réglementation en vigueur et les statuts de la Société.

L'objet du présent rapport est de vous donner des informations sur l'activité de la Société ainsi que des informations nécessaires au vote des résolutions qui vous seront soumises lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire à huis clos du 30 juin 2020.

1.Activité du Groupe

La Société est la société-mère du groupe ONE EXPERIENCE (le «Groupe»), lequel conjugue savoir-faire dans la mise en avant d'une offre événementielle privé et corporate de qualité et développement patrimonial au travers de la gestion dynamique d'actifs fonciers.

Les filiales suivantes de la Société détiennent chacune un bien d'exception :

-LA BOULEAUNIÈRE : un château « La Boulonnière » situé à Fontainebleau (77) ;

-LES TERRASSES DU MONT BLANC : un chalet « Les Terrasses du Mont-Blanc » situé en Haute-Savoie ;

-JAFO MARITIME : un yacht « Le Joséphine » situé à Paris ;

-RHODOS : un chalet « Les Rhodos » situé en Haute-Savoie ;

-RAMBAGH : un immeuble de bureaux situé à Marrakech (Maroc).

-Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Le Groupe poursuit son développement afin d'étoffer son offre événementielle privée et corporate ainsi que son parc immobilier.

-Evènements significatifs de l'exercice 2019

La société ONE EXPERIENCE a procédé à trois augmentations de capital, d'un montant nominal total de 695.000 € par émission de 695.000 actions nouvelles, assortie d'une prime d'émission d'un montant total de 326.595,57 €.

La société est devenue actionnaire de trois sociétés au cours de l'exercice 2019 :

ONE EXPERIENCE HOTELS :La Société a constitué la société ONE EXPERIENCE HOTELS (société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1.000 € dont le siège social se situe 8, rue Barthélémy Danjou - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT et immatriculée sous le numéro unique 849 492 244 RCS NANTERRE), laquelle exploite l'hôtel « Les Rhodos » situé en Haute-Savoie.

RHODOS :La Société a participé à la constitution de la société RHODOS (société civile immobilière au capital de 1.000 € dont le siège social se situe 8, rue Barthélémy Danjou - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT et immatriculée sous le numéro unique 849 449 947 RCS NANTERRE) aux fins d'acquérir le chalet « Les Rhodos » situé en Haute-Savoie.

-

RAMBAGH :La Société a bénéficié de l'apport de 100% du capital et des droits de vote (société à responsabilité limitée de droit marocain au capital de 100.000 MAD dont le siège social se situe 61, Quartier Industriel Sidi Ghanem - 40000 MARRAKECH, MAROC, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 19463), laquelle détient un immeuble de bureaux situé à Marrakech (Maroc).

-Activité en matière de recherche et de développement

La Société n'a engagé aucune démarche en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice 2019.