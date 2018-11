Ontex : nouveau CFO début 2019

15/11/2018 | 13:15

Le groupe belge de produits d'hygiène Ontex indique que son directeur financier (CFO) Jacques Purnode quittera ses fonctions le 31 décembre 2018, Charles Desmartis ayant été désigné pour lui succéder au 1er janvier, avec une période de transition jusqu'à fin mars 2019.



Charles Desmartis a occupé des postes de CFO chez Axalto, puis Gemalto et Europcar avant de devenir contrôleur financier groupe chez Carrefour. Plus récemment, il était directeur général (CEO) de la filiale brésilienne de ce géant français de la distribution.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.