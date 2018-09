Ontex : rejette une proposition de rachat de PAI Partners

03/09/2018 | 08:53

Ontex Group fait part du rejet par son conseil d'administration d'une proposition non sollicitée et non contraignante formulée par PAI Partners, pour une possible offre en numéraire sur les actions du groupe belge de produits d'hygiène.



Le conseil, qui juge le sujet désormais clos, explique qu'il 'continue de faire pleinement confiance à la stratégie mise en oeuvre par l'équipe de direction' et pense qu'elle 'apportera de la valeur attractive à long terme aux actionnaires d'Ontex'.



'Le conseil d'administration conduit une revue complète des options disponibles pour accélérer la livraison de valeur au bénéfice des actionnaires, revue qui doit s'achever vers la fin du quatrième trimestre 2018', indique son président Luc Missorten.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.