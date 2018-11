Ontex : un troisième trimestre sans surprise

07/11/2018 | 10:15

Les marchés d'Ontex, le spécialiste belge des couches et produits d'hygiène intime, sont globalement restés inchangés au 3e trimestre. Celui des couches pour bébés a continué de se contracter dans les mêmes proportions qu'au 1er semestre alors que le coût des matières premières augmente toujours. Le groupe ne prévoit plus d'amélioration de sa marge durant la seconde moitié de l'exercice.



Les ventes du groupe belge ont de nouveau été pénalisées par les changes (- 25,5 millions d'euros) au 3e trimestre (T3), et ressortent en baisse de 3,6% en données publiées à 566,6 millions d'euros soit, sur neuf mois, 1,7 milliard et une baisse de 3,2%. Le groupe signale une amélioration séquentielle (entre le T2 et le T3) de la tendance au Brésil.



En données organiques, la hausse est de + 0,8% (à comparer avec + 0,4% au 1er semestre - S1), et de + 3% (+ 2,2% au S1) sans tenir compte des difficultés du Brésil. Le groupe évoque pourtant 'un mix prix positif dans toutes les divisions et catégories' et la poursuite de la mise en place d'économies. Il ajoute que la marge d'EBITDA ajustée est redevenue positive au Brésil.



Quid de la marge d'EBITDA ajustée ? Elle a baissé de 136 points de base au T3, à 10,3%, ainsi que de 179 points sur neuf mois à 10,4%.



En guise de perspectives, Ontex table toujours sur une légère croissance organique pour l'ensemble de l'exercice 2018. La marge d'EBITDA ajustée du 4e trimestre s'annonce en ligne avec celle des neuf premiers mois, ajoute le groupe, qui auparavant attendait une amélioration au second semestre.









