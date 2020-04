Ontex : Liberum reste à 'achat', ajuste sa cible

17/04/2020 | 10:20

Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur Ontex Group avec un objectif de cours ajusté de 19 à 18,5 euros, estimant que l'environnement créé par la crise sanitaire 'sert à mettre en lumière l'attractivité' du groupe belge de produits d'hygiène comme investissement.



'Le groupe observe une forte croissance de volume alors que les consommateurs font des provisions en fournitures essentielles, et nous nous attendons à ce que ceci se traduise par un gain de 230 points de base de marge d'EBITDA au premier trimestre', juge notamment le broker.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.