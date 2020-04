Ontex : suspension d'objectifs et de dividendes

09/04/2020 | 09:22

Ontex Group annonce la suspension de ses prévisions pour 2020 en raison de 'la faible visibilité sur les impacts futurs de la pandémie de Covid-19 sur ses activités et marchés', ainsi que la suspension de ses versements de dividendes.



Le fournisseur belge de produits d'hygiène fait part d'une croissance de ses revenus en données comparables de 6,8% au premier trimestre 2020, dont une progression de 7,7% en Europe, pour atteindre à 574,2 millions d'euros.



'Ces revenus plus importants que prévu sont principalement attribuables à une poussée des achats de clients et consommateurs en Europe après la première semaine de mars, en anticipation des mesures gouvernementales face à l'épidémie', explique-t-il.



