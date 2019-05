ONXEO : résultats finaux positifs d'une étude de phase 1 D

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Onxeo a annoncé les résultats finaux positifs de l'étude de phase 1 DRIIV-1 évaluant la tolérance et l'activité d'AsiDNA, son inhibiteur first in class de la réparation de l'ADN, administré par voie intraveineuse chez des patients présentant des tumeurs solides avancées.Olivier de Beaumont, directeur médical d'Onxeo, commente : "DRIIV-1 a pleinement rempli ses objectifs, notamment la confirmation d'un profil de tolérance favorable, propice à l'utilisation d'AsiDNA en association avec d'autres agents, et la preuve de son mécanisme d'action par voie intraveineuse dans les cellules tumorales des patients au travers de l'activation marquée de ses cibles. Plus important encore, la dose active optimale a été déterminée et est utilisée dans l'étude DRIIV-1b en cours, dans laquelle AsiDN est associé à la chimiothérapie. Nous prévoyons de présenter les résultats complets de l'étude DRIIV-1 lors de prochaines réunions scientifiques."Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.