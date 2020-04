Onxeo : présente ses états financiers pour 2019 et fait le point sur son activité

5,7 millions d'euros de trésorerie au 31 décembre 2019 auxquels s'ajoutent les 6,6 millions de dollars issus du nouvel accord conclu avec Acrotech apportent une visibilité financière jusqu'au 2 ème trimestre 2021

Avancée de l'étude de phase 1b/2 REVOCAN évaluant l'effet d'AsiDNA™ en association avec Niraparib sur la résistance acquise au traitement chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire en récidive, avec des résultats préliminaires prévus d'ici fin 2020/début 2021

Résultats « topline » de l'étude DRIIV-1b évaluant AsiDNA™ en association avec une chimiothérapie de référence sur des tumeurs solides avancées multi-traitées attendus d'ici fin 2020

L'impact du Covid-19 sur les activités de la Société devrait être limité, sous réserve d'une amélioration de la situation au 3ème trimestre 2020

Paris (France), le 17 avril 2020 - 17h45 CEST - Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhague : ONXEO - éligible PEA-PME), ci-après « Onxeo », « la Société » ou « le Groupe », société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, présente aujourd'hui ses comptes consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2019 et fait le point sur ses activités.

Judith Greciet, Directeur général d'Onxeo, a déclaré : « En 2019, Onxeo a concentré ses efforts opérationnels sur ses programmes de développement à fort potentiel dans le domaine de la réponse aux dommages de l'ADN (DDR). Ainsi, AsiDNA™, notre principal candidat-médicament, a franchi plusieurs étapes cliniques clés au cours de l'année. Tout d'abord, nous avons démontré dans l'étude DRIIV-1 que notre inhibiteur de la réparation aux dommages de l'ADN (DDR) était actif chez l'homme par voie intraveineuse tout en étant bien toléré. Sur la base de ces données prometteuses et au vu de son mode d'action particulièrement bien adapté à une utilisation en association, nous avons lancé mi-2019 DRIIV-1b, la première étude d'association d'AsiDNA™ avec une chimiothérapie de référence chez des patients atteints de cancers avancés multi-traités. La première partie de DRIIV-1b a démontré que l'association d'AsiDNA™ avec le carboplatine était bien tolérée, et que la maladie avait pu être « maîtrisée » chez deux des trois premiers patients, avec un arrêt de la progression de la tumeur plus long qu'avec les traitements précédents. Les premiers résultats de la deuxième partie de l'étude, associant AsiDNA™ au carboplatine et au paclitaxel, devraient être disponibles d'ici fin 2020.

Plus important encore, nos équipes de R&D se sont concentrées sur l'étude de l'effet d'AsiDNA™ sur les résistances acquises des tumeurs aux inhibiteurs de PARP (PARPi), et sa capacité à reverser ces résistances, une propriété particulièrement originale en cancérologie. Les PARPi forment une classe de médicaments (thérapie ciblée) majeure dans le traitement des cancers mais pour lesquels, malheureusement, l'efficacité diminue après un certain temps en raison de la capacité des cellules tumorales à mettre en place des mécanismes pour leur résister. En janvier 2020, nous avons annoncé avoir conclu un accord de recherche clinique avec Gustave Roussy pour mener l'étude de phase 1b/2 REVOCAN conçue pour évaluer l'effet de l'administration d'AsiDNA™ sur la résistance acquise au niraparib, chez les patientes traitées en maintenance pour un cancer de l'ovaire en récidive. Nous prévoyons d'obtenir les résultats préliminaires d'ici fin 2020/début 2021. S'ils sont positifs, cette première étude constituerait un catalyseur de valeur important en positionnant AsiDNA™ comme une option thérapeutique incontournable pour stopper la résistance acquise aux PARPi.

En parallèle, nous avons progressé dans le développement préclinique d'OX401, notre nouveau candidat-médicament conçu comme un inhibiteur de PARP de nouvelle génération qui se place au carrefour du DDR et de l'immuno-oncologie, soit deux des domaines les plus attractifs en oncologie. Nous attendons la preuve de concept préclinique de ce candidat-médicament très prometteur cette année.

Par ailleurs, nous sommes heureux d'avoir conclu avec Acrotech Biopharma des accords nous procurant un paiement de 6,6 millions de dollars en contrepartie de droits exclusifs additionnels sur belinostat. Cette transaction étend notre horizon de trésorerie jusqu'au 2ème trimestre 2021 et complète l'évolution stratégique de la société avec un focus sur le domaine de réponse aux dommages de l'ADN, avec des actifs prometteurs, développés pour répondre à un des plus grands défis en oncologie, la résistante acquise des tumeurs aux traitements.

Enfin, nous sommes tous confrontés à la situation exceptionnelle provoquée par la pandémie de Covid-19. Nous avons mis en place des mesures de continuité des activités dès le 1er jour de confinement et nous avons pu ainsi maintenir l'activité de toutes nos équipes, principalement en télétravail. À ce jour, l'impact sur nos opérations et notre calendrier est relativement modeste. Bien sûr, nous gérons la situation de près et en continu et nous ne pourrons connaitre l'impact final que lorsque nous aurons plus de visibilité quand et comment la situation reviendra à la normale. »