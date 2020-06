Obywan - traduction venant du marché/société Danemark



La mise au rebut du candidat-médicament le plus prometteur a coûté cher aux actionnaires de la société de biotechnologie Onxeo, qui devient le titre le plus en baisse sur Nasdaq OMX à Copenhague en 2017.



Le médicament pour le foie, Livatag, désigné comme le produit phare du portefeuille d'Onxeo, s'est effondré dans une étude cruciale de phase 3, car il était incapable d'augmenter la vie des patients.



Les résultats ont été légèrement symptomatiques publiés le 11 septembre et le lendemain, la valeur de marché d'Onxeo a été réduite de 50%. Au total, l'action Onxeo a plongé cette année de 57%. pour 7,95 kr.



"Ce fut une année difficile. Évidemment, une étude de phase 3 est une étape extrêmement importante pour une société de biotechnologie comme nous, et Livatag a été considérée comme l'actif le plus précieux, alors une réponse claire était attendue, explique Judith Greciet, directrice générale d'Onxeo.



"On ne sait jamais à quel point la réaction est violente, mais il est clair pour tout le monde qu'un tel résultat aura un impact sur le cours de l'action", dit-elle.



POLICE À DÉVOIR



Judith Greciet, cependant, souligne que même si les résultats étaient derrière la société, il était axé sur le résultat négatif.



Elle souligne que la société française a réalisé une augmentation de capital de 15 millions avant les vacances d'été. L'euro, qui, selon le plan, peut maintenir la tendance jusqu'au début de 2020.



"Bien sûr, nous étions super déçus et surpris, mais nous avions préparé que cela pourrait être le scénario parce que nous voulions nous assurer que nous pourrions passer à autre chose si les résultats du Livatag ne tombaient pas comme prévu", explique Judith Greciet. .



Depuis lors, Onxeo a abandonné le développement de Livatag et a licencié 20 pour cent. des employés, de sorte que la société est maintenant à environ 50 employés.



Mais Livatag peut toujours avoir de la valeur et c'est une opportunité de vendre la licence à un partenaire externe. Onxeo a déjà fait avec le médicament contre le cancer Validive.



- Il y avait des éléments dans l'étude des sciences de la vie qui peuvent être développés plus avant. L'étude a montré quelques tendances qui n'étaient pas assez élevées pour montrer l'effet, et bien sûr, il devrait être considéré dans le contexte que les résultats n'étaient pas positifs ainsi vous devriez être réaliste à ce sujet.



"Nous venons de prendre la décision stratégique que nous ne voulons pas investir plus d'argent dans le développement, mais cela ne signifie pas que Livatag a une valeur de zéro. Nous pensons simplement que nous pouvons créer plus de valeur pour les actionnaires en mettant l'accent sur d'autres programmes, explique Judith Greciet.



Être sur



Judith Greciet souligne deux produits. C'est Beleodaq, approuvé aux États-Unis pour le traitement de deuxième ligne du lymphome et vendu par l'intermédiaire de son partenaire Spectrum Pharmaceuticals.



«Beleodaq est très intéressant car il a déjà été approuvé et génère des revenus pour nous, et nous pensons également que l'actif a un avenir dans d'autres indications qui ont un très bon potentiel», explique Judith Greciet.



En outre, la société commence une étude de phase 1 avec le médicament contre le cancer Asidna au début de la nouvelle année, qui, dans les études précliniques a montré un bon effet, y compris en combinaison avec juste Beleodaq.



"Asidna a montré des résultats très encourageants dans les études précliniques et peut être un nouveau traitement contre le cancer, mais il est dans une phase précoce, nous avons donc beaucoup à montrer par rapport à Beleodaq et avons beaucoup de travail devant nous.



- J'ai du mal à souligner le candidat le plus fort que nous avons. Nous avons deux profils différents, et c'est aussi une force pour nous, dit Judith Greciet.



Elle estime qu'après la déception de Livatag, l'entreprise a pris les mesures décisives qui font d'Onxeo un avenir prometteur.



«Nous avons un plan solide et je crois vraiment que nous serons en mesure de transformer l'entreprise et de la mettre pleinement en place au cours des prochains mois», a déclaré Judith Greciet.



Onxeo est coté à la bourse de Copenhague car il a été créé en 2014 à la suite d'une fusion entre le danois Topotarget et le français Bioalliance Pharma.



/ Ritzau / FINANCE



Aske Muff +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail: ***, www.ritzaufinans.dk 1