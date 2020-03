Opera Limited : une nouvelle étape dans le projet crypto

Opera s'est associée à la société américaine de courtage en cryto-monnaies Wyre pour permettre à ses utilisateurs un accès rapide au monde des crypto. L'extension "Crypto Wallet" avait été présentée en 2018 et permettait l'accès à un portefeuille, ainsi qu'a des fonctionnalités d'échange via un simple QR code. Mais Opera vient de passer un nouveau cap en permettant à ses utilisateurs américains et scandinaves d'acheter, de manière rapide, de l'ETH et du BTC, directement depuis l'application et grâce à une simple carte de débit ou par l'interface Apple Pay.

Ce nouveau mode de rechargement "prend moins de 30 secondes" selon le responsable du projet Charles Hamel. Ce dernier a également annoncé qu'il comptait étendre cette méthode de recharge rapide à d'autres pays.