Ophir Energy Plc : Medco songe à une OPA en cash

Les mouvements intervenus sur l'action Ophir Energy le 31 décembre avaient conduit la société britannique à confirmer l'existence de discussions sur son éventuel rachat avec l'indonésien Medco Energi . Cela vaut au titre un bond de plus de 30% à près de 48 GBp à Londres ce matin, dans des volumes bien plus étoffés que d'habitude. Rien ne dit que les discussions aboutiront, mais le processus est engagé. Il pourrait aboutir à une offre en numéraire, sans qu'aucun montant n'ait été évoqué. Conformément à la loi britannique, le prétendant a jusqu'au 28 janvier pour déposer une offre ferme ou abandonner son projet.Ophir opère principalement en Asie (Indonésie, Vietnam, Malaisie, Thaïlande), en Afrique (Guinée Equatoriale, Tanzanie) et au Mexique. Medco est centrée sur l'Indonésie mais a des ambitions d'expansion en Afrique et au Moyen-Orient. L'entreprise a aussi des intérêts miniers et énergétiques.