Ophir Energy : prend 30%, discussions avec Medco Energi

L'action Ophir Energy bondissait de plus de 30% ce matin à la Bourse de Londres, à près de 50 pence, après que la 'junior' pétro-gazière centrée sur l'Afrique ait déclarée avoir été approchée par la compagnie pétrolière indonésienne Medco Energi Internasional.



Ophir est actuellement valorisée plus de 335 millions de livres sterling, soit environ 380 millions d'euros.



Les conseils d'administration des deux sociétés indiquent que des discussions relatives à une éventuelle OPA en espèces sont actuellement en cours.



Même si à ce stade et selon la formule consacrée, il ne peut être tenu pour certain qu'une offre sera bien présentée.







