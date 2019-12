Opus Group AB (publ) : une OPA à 7,75 SEK dope le titre de 30%

L'entreprise qui opère dans le domaine des tests de véhicules automobiles, notamment sur les émissions polluantes, précise que son conseil d'administration va étudier la proposition et donner sa position aux actionnaires au moins deux semaines avant l'expiration de l'offre, qui court du 5 décembre au 9 janvier. Lazard et Vinge vont accompagner les dirigeants pour se forger une opinion. Opus va se conformer aux obligations légales en matière d'indépendance et de transparence, ce qui est d'autant plus nécessaire que Lothar Geilen est l'actuel CEO de la société.