Devise : net repli du $, or proche de passer le cap des 1760

22/06/2020 | 19:43

Séance beaucoup plus volatile sur le FOREX que les précédentes avec un Dollar qui s'affaiblit nettement contre toutes devises et de -0,7% vers 1,1260/E, ce qui profite symétriquement à l'or qui grimpe de +0,8% vers 1.760$, et qui soulève la résistance des 1.756$ qui s'oppose à un nouvel épisode haussier majeur depuis 10 semaines.



Le Dollar perd également du terrain (-0,5%) face au Franc suisse et au Dollar canadien (à 0,9475 et 1,353 respectivement).

Il chute de -0,85% face à la Livre Sterling (1,2460) et se maintient uniquement face au Yen (-0,1% à 106,9).

La chute la plus spectaculaire intervient face au Dollar australien et néo-zélandais avec -1,25%.



Les chiffres US du jour semblent avoir eu peu d'impact : l'indice de la FED de Chicago se redresse de -17,9 vers +2,6 (mieux que les -4 attendus)



Déception en revanche avec le baromètre mensuel de la NAR (National Association of Realtors) qui recule de -9,7% vers 3,91 millions de ventes de logements anciens en nombre annualisé le mois dernier.



Les économistes anticipaient une baisse moins marquée de cet indicateur, de l'ordre de -3%. Sur un an, la chute est de -26,6%, la plus forte depuis 1982.

Pas moins de 4,3Mns de prêts immobiliers enregistrent un retard de paiement et 8% des prêts hypothécaires sont potentiellement en défaut.



Le recul le Dollar profite symétriquement à l'or qui grimpe de +0,8% vers 1.760$, tout proche d'une résistance de 3 mois (1.755/1.756$) et 1.775 en intraday les 14 avril et 18 mai)





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.