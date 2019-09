TrackInsight: Collecte considérable sur les ETFs or

Les ETFs cherchant à répliquer l’évolution de l’or ont enregistré de fortes collectes ce lundi 23, comme illustré par le segment TrackInsight correspondant qui a enregistré des flux à hauteur de $+766,57M depuis le marché primaire. Les investisseurs ont augmenté progressivement leur exposition à l’or comme le montre la collecte cumulée moyenne record depuis le début de l’année s’élevant à $+23,7Bn. Le capital s’est dirigé vers les ETFs or puisque les investisseurs cherchent un refuge au climat actuel, avec des inquiétudes quant au ralentissement de la croissance globale et aux tensions politiques et commerciales. Les ETFs inclus dans le segment ont progressé de +1,05% sur la seule journée d’hier. Depuis le début de l’année, ils ont progressé en moyenne de +17,41%. Il existe 51 fonds répliquant les performances de 13 indices pour être exposé au segment, pour un total de $134,5Mds d’actifs sous gestion.

