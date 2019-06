TrackInsight: Collecte pour les ETFs Or

Le segment comprenant les ETFs répliquant l’évolution des indices Or a enregistré une collecte journalière notable de + $243 M ce vendredi 14 Juin. L’intérêt grandissant des investisseurs pour l’or, qui le considèrent comme investissement refuge, peut être expliqué par les incertitudes mondiales et les turbulences qui perdurent sur les marchés depuis quelques semaines. Sur les 30 derniers jours, $2 Mds ont été investis dans le segment via le marché primaire, dont + $776 M sur la seule journée du 3 juin. Les rendements moyens semblent satisfaisants avec +1.11% de performance journalière vendredi dernier, ce qui leur permet d’atteindre +4.13% sur le mois. 42 fonds répliquant les performances de 12 indices sont inclus dans le segment Or qui représente $63 Mds d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com