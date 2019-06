Une collecte impressionnante pour le segment des actions Or

Les ETFs exposés aux indices Or ont enregistré une impressionnante collecte de +$762 M ce lundi 3 Juin. Le segment a progressé hier, avec une performance journalière de 1.38% amenant ainsi la performance moyenne cumulée sur les 30 derniers jours à 3%. Les investisseurs s’exposent à nouveau au segment, avec près de +$370 M investis dans ce segment via le marché primaire. L’incertitude régnant actuellement sur les marchés semble profiter au segment. Celui de l’or, illustré sur TrackInsight, est composé de 42 fonds répliquant les performances de 12 indices et représente plus de $60 Mds d’actifs sous gestion.

