Oracle : Jefferies n'est plus à 'achat'

08/10/2019 | 15:16

Jefferies dégrade son opinion sur Oracle de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 66 à 60 dollars, affichant une préférence pour Microsoft dans le cadre d'une note sur le secteur informatique.



'Oracle perd du terrain dans l'activité d'infrastructures avec la migration de charges de travail vers le cloud', souligne le broker, qui réduit ses estimations pour l'exercice 2021 de l'éditeur de logiciels d'entreprise.



