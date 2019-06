Oracle : après les résultats, Jefferies reste à l'achat

20/06/2019 | 15:18

L'analyste Jefferies confirme ce jeudi sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Oracle, saluant des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.



'Nous soulignons que le segment des infrastructures a crû de 7% tcc, la plus forte croissance qu'il ait connue en 4 ans. Nous pensons qu'Oracle pourrait percevoir les premiers signes d'un cycle de produit pluriannuel, tiré par 12c R2, qui est désormais disponible dans les environnements Cloud et sur site. Nous prévoyons que le cycle de production 12c R2 contribuera à la croissance du chiffre d'affaires à un chiffre et à la croissance à deux chiffres sur plusieurs années', commente le broker.



Jefferies confirme au passage son objectif de cours de 66 dollars sur la valeur.





