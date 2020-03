ORACLE : JPMorgan adopte une recommandation positive

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a relevé sa recommandation de Neutre à Surpondérer et son objectif de cours de 51 à 55 dollars sur Oracle. Le bureau d'études rappelle que l'action est pratiquement stable depuis mi-juin 2015. Il souligne que la valorisation actuelle de 10 fois les résultats attendus sur l'exercice 2021 s'inscrit dans le bas de sa fourchette historique de 9 à 19. Historiquement, les actions Oracle ont passé très peu de temps à se négocier moins de 10 fois les bénéfices, même au plus profond de la Grande Récession. Un niveau plus normal, plus raisonnable, semble être entre 10 et 15." Si nous entrons dans une période économique plus difficile, il est raisonnable de s'attendre à ce que, presque partout dans le secteur des logiciels, la croissance du chiffre d'affaires et du résultat net soit révisée à la baisse ", explique le broker, qui s'attend à ce que ces ajustements soient moins douloureux pour Oracle.