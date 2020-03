Oracle : chute de -6%, un analyste abaisse son objectif

11/03/2020 | 17:19

Le titre chute de près de -6% à la Bourse de New York. Wedbush maintient son opinion 'neutre' sur Oracle, mais abaisse son objectif de cours sur le titre de 56 à 49 dollars face à ce qu'il considère comme des 'difficultés structurelles' dans le cloud.



A en croire le courtier, la décision prise par le concepteur de logiciels californien de supprimer quelque 1300 postes en Europe, un chiffre non négligeable selon lui, conjuguée au récent ralentissement des embauches du groupe constitue une bonne illustration des problèmes qu'Oracle rencontre dans son basculement vers le cloud.



Wedbush considère toutefois que le titre pourrait se révéler moins volatil que ses pairs du secteur des logiciels durant cette phase de turbulences sur les marchés en raison de la faiblesse de son beta et de ses niveaux de valorisation, des caractéristiques qui en font d'après lui une valeur 'raisonnablement défensive' dans le contexte actuel.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.