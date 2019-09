Oracle : en baisse après les résultats du trimestre

12/09/2019 | 16:57

Le titre Oracle s'affiche en baisse de -5% ce jeudi, alors que les résultats du premier trimestre ont été mitigés et que le fabricant américain de logiciels d'entreprise a annoncé le départ de son directeur général, pour des raisons de santé.



Pour le trimestre clos le 31 août, le chiffre d'affaires d'Oracle a progressé de 2% à 9,2 milliards d'euros. Le bénéfice net a atteint 2,1 milliards de dollars, en hausse de 23%. Le bénéfice net non-GAAP a été de 2,8 milliards de dollars, avec un BPA non-GAAP en hausse de 14% à 0,81 dollar, conformément au consensus.



S'agissant de ses prévisions pour le deuxième trimestre, Oracle prévoit des revenus issus de ses ventes de logiciels de 7,95 milliards de dollars (+ 1% sur un an), contre 8,1 milliards attendus de Street.



'Les prévisions du deuxième trimestre ont été en deçà des attentes et la direction a hésité à réaffirmer son optimisme en raison des perturbations dans la direction et de la réorganisation des ventes en Amérique du Nord', ont noté les analystes de Credit Suisse.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.