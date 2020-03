Oracle : fait mieux que prévu, accroît ses rachats d'actions

13/03/2020 | 15:20

Oracle a fait état jeudi soir de résultats meilleurs que prévu au titre de son troisième trimestre 2019-2020 et augmenté dans la foulée son programme de rachat d'actions.



Le titre de l'éditeur américain de logiciels pour entreprises, qui accusait à la clôture d'hier une baisse de 28% sur le mois écoulé, grimpait de plus de 10% vendredi dans les premiers échanges.



Porté par les services 'cloud' (informatique dématérialisée), le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 2% sur le trimestre écoulé, à 9,8 milliards de dollars, une performance légèrement supérieure au consensus.



Le bénéfice net a, lui, légèrement baissé, à 2,57 milliards de dollars contre 2,75 milliards il y a un an, mais à 97 cents par titre hors éléments exceptionnels il dépasse d'un penny le consensus de marché.



Autre bonne nouvelle, le programme de rachat d'actions du groupe californien va être porté à 15 milliards de dollars.



Malgré ces bons chiffres, les analystes continuent de s'inquiéter de ce qu'ils perçoivent comme des 'difficultés structurelles', notamment sur le marché du cloud.



'En dépit de la correction significative de la valeur, l'absence de catalyseurs sur le court terme nous tient à l'écart du titre', explique Jefferies, qui préfère maintenir une recommandation 'conserver' assortie d'un objectif de cours de 46 dollars.



Un avis partagé par un autre broker américain, Wedbush, qui reste lui aussi 'à l'écart' en l'absence de dynamique favorable dans le cloud et les bases de données et de toute accélération visible de l'activité.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.