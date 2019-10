Orange : Berenberg reste à l'achat avant le CA trimestriel

11/10/2019 | 11:05

Le bureau d'études allemand Berenberg a confirmé ce matin son conseil d'achat sur l'action de l'opérateur télécoms français Orange, qui fera état de ses ventes du 3e trimestre le 29 octobre. L'objectif de cours est ajusté de 16,8 à 16,6 euros.



Après une croissance des ventes de 0,5% au 2e trimestre (T2), les analystes anticipent + 0,7% au T3. Si la concurrence devrait rester vive en Espagne, elle continuera probablement de perdre de son intensité en France.



Berenberg considère le titre Orange comme une valeur refuge épargnée des risques de nature politique, d'investissement et de bilan qui touchent d'autres grandes capitalisations du secteur. D'autant qu'il est jugé décoté.











Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.