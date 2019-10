Orange : Credit suisse demeure positif

30/10/2019 | 11:18

Credit suisse a confirmé son conseil acheteur ('surperformance') sur l'action Orange, pénalisée hier par l'orientation de ses ventes en France et en Espagne. L'objectif de cours reste fixé à 16 euros.



Les analystes reconnaissent que l'absence d'amélioration de la tendance en France au 3e trimestre est décevante, puisque comme nombre de leurs confrères, c'est qu'ils attendaient. Cela étant, les récentes de hausses de prix devraient produire leurs effets au 4e trimestre, estiment-ils. Même si la détérioration constatée en Espagne reste, elle, un problème.





