Orange : Credit suisse reste positif avant les trimestriels

18/04/2019 | 11:58

Le bureau d'études Credit suisse a confirmé ce matin son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action Orange avant que l'opérateur télécoms historique français ne publie ses comptes du 1er trimestre, le 30 avril prochain. L'objectif de cours reste fixé à 16 euros.



Les analystes s'attendent à ce qu'en 2019, les performances du groupe soient mieux orientés en fin d'année qu'au début. Ainsi, le T1 devrait être difficile pour le groupe, en raison notamment de l'offensive commerciale menée par SFR en France, et par Vodafone au-delà des Pyrénées.



Mais la tendance devrait s'améliorer ensuite à mesure que s'estomperont les effets des promotions. En données comparables, l'EBITDA d'Orange devrait progresser légèrement sur l'ensemble de l'exercice, pronostique Credit suisse.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.