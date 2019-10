Orange : Deutsche Bank confiant avant le T3

17/10/2019 | 09:26

Deutsche Bank maintient son conseil d'achat et son objectif de cours de 17 euros sur l'action Orange alors que l'opérateur télécoms français présentera ses ventes du 3e trimestre (T3) le 29 octobre. Il s'agit aussi de la valeur préférée des analystes dans le secteur.



Le bureau d'études estime que le flux de nouvelles provenant d'Orange s'améliore depuis le 2e trimestre, période depuis laquelle la direction se montre optimiste. Cela n'a pas changé et le 3e trimestre s'annonce donc plutôt bien, à l'exception - bien identifiée - de l'Espagne.



'Deutsche' prend aussi en compte les récents enlèvements de certains tarifs d'Orange dans l'Internet fixe, qui devraient produire leurs effets au 4e trimestre.





