Orange : Morgan Stanley n'est plus à l'achat

06/06/2019 | 11:27

Morgan Stanley n'est plus d'avis d'acheter ('surpondérer') l'action de l'opérateur télécoms historique français Orange, mais seulement de la 'pondérer en ligne'. L'objectif de cours revient de 20 à 17 euros, soit un potentiel de hausse toujours appréciable de 25%.



Le bureau d'études s'attend à ce que le groupe doive continuer d'investir dans la fibre optique en France jusqu'au milieu des années 2020. Les 'capex' seront donc plus élevés que prévu. 'Nous pensons que pour Orange, la fibre optique en France sera l'affaire de 15 ans et qu'elle mobilisera au total 15 milliards d'euros', indique une note.



En outre, Orange va devoir faire face aux enchères de fréquences de la norme de téléphonie mobile de 5G en France, mais aussi en Espagne.



Enfin, l'éventualité d'une scission ou d'une cession partielle des infrastructures télécoms (notamment les mâts) n'est plus d'actualité. Ainsi, et en dépit d'une valorisation du titre Orange jugée 'attrayante', Morgan Stanley dégrade le titre.





