Orange : UBS reste prudemment neutre

05/12/2019 | 11:43

UBS confirme son conseil neutre sur Orange, qui a été pénalisée hier à la Bourse de Paris malgré sa journée investisseurs. L'objectif de cours à 12 mois est maintenu à 14,4 euros.



Pour les analystes, et en substance, la journée investisseurs d'Orange apporte, si besoin en était, une preuve de plus que le consensus relatif aux cash flows des opérateurs télécoms européens reste menacé de révision en baisse. En cause : principalement les investissements annoncés, toujours élevés.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.