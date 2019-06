"Africa 2020", une saison entre la France et les 54 Etats d'Afrique

PARIS (awp/afp) - "Africa 2020", saison pluridisciplinaire ambitieuse, notamment culturelle, entre la France et 54 Etats d'Afrique, visant notamment à mobiliser leur "jeunesse citoyenne", sera lancée d'ici un an, de début juin à décembre 2020, a annoncé samedi l'Institut français, opérateur de cette vaste opération.

Au lieu d'être organisée comme d'habitude avec un Etat (la première ayant été l'Année de l'Inde en 1985/86, la dernière la Saison France-Roumanie), cette manifestation avec le continent africain répond à une promesse du président Emmanuel Macron lors de son discours aux étudiants africains en novembre 2017 à Ouagadougou.

"Il s'agit non de croiser les regards mais de les additionner", notamment sur les droits fondamentaux et les responsabilités des citoyens, plaide auprès de l'AFP N'Goné Fall, la commissaire générale chargée de préparer cette Saison, en mentionnant le "Printemps arabe" de 2011 et les mouvements démocratiques en cours au Soudan et en Algérie.

"Nous cherchons à cibler la jeunesse citoyenne qui prend position. Comment peut-on mettre en avant cette jeunesse leader de demain?", a-t-elle interrogé. Selon N'Goné Fall, cette Saison devrait permettre de rectifier ou d'améliorer certaines clés de lecture sur la mémoire, le retard économique, les mouvements migratoires en Afrique.

Chaque évènement sera organisé par tandem - un partenaire (professionnel, université, etc) africain et un français.

La saison couvrira les arts, le cinéma, la littérature, les sciences et technologies, la mode, le design, l'architecture, les sports, la biodioversité, le développement durable. Avec cinq thèmes retenus: "Economie et fabulation", ou comment l'Afrique, au rebours des idées reçues, s'émancipe économiquement avec un taux de croissance plus élevé que la France; "Archivages d'histoires imaginaires", ou comment des mythes erronés persistent sur l'Afrique et son histoire; "Fiction et mouvements (non) autorisés", qui veut approfondir les migrations internes au continent, beaucoup plus importantes que les migrations externes; "Oralité augmentée", ou comment les réseaux sociaux désenclavent les territoires et les mentalités; enfin, "Systèmes de désobéissance", qui appelle à une citoyenneté active.

Un comité consultatif sera présidé par l'ancien premier ministre béninois Lionel Zinsou.

Les entreprises françaises sont réunies au sein d'un comité des mécènes dirigé par Stéphane Richard, PDG d'Orange, et les firmes africaines dans un comité de mécènes dirigé par l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote.

