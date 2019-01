BONDS : Orange bénéficie d'une forte demande pour des émissions en euro et en livre

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de télécommunications Orange a rencontré mardi une forte demande pour l'émission d'obligations libellées en euro et en livre sterling. Orange a vendu des titres en euro à trois, 5,5 et dix ans, ainsi que des obligations en livre sterling à 13 ans. La demande a dépassé 12,8 milliards d'euros pour l'ensemble de ces opérations, qui ont permis au groupe de lever un total de 3,9 milliards d'euros. Selon les analystes de CreditSights, l'appétit des investisseurs pour ces titres "reflète une demande soutenue pour la dette défensive dans un contexte macroéconomique incertain". Orange a émis pour 650 millions d'euros de titres à trois ans, mais la demande pour cette tranche a dépassé 3,25 milliards d'euros, selon un des chefs de file de l'opération. De même, la demande pour les obligations à 5,5 et dix ans, qui ont permis de lever 1,25 milliard d'euros chacune, a atteint plus de 4,25 et 3,4 milliards d'euros, respectivement. La demande pour l'obligation à 13 ans en livre sterling a dépassé 1,9 milliard d'euros, pour une émission de 750 millions de livres.

-Lorena Ruibal, Dow Jones Newswires (Version française Valérie Venck) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire