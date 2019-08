BONDS : Orange lève 2,5 milliards de dollars avec une triple émission obligataire

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de télécommunications Orange a annoncé mercredi avoir levé 2,5 milliards d'euros en émettant trois tranches d'obligations à 7, 13 et 30 ans. Le groupe a indiqué dans un communiqué avoir émis 2 tranche d'obligations de 750 millions d'euros, à échéance 2026 et 2049, avec des coupons respectifs de 0 et 1,375%, ainsi que 1 milliard d'euros d'obligations à échéance 2032 portant intérêt au taux de 0,5%. Orange a indiqué qu'avec ces opérations, l'entreprise poursuivait sa politique "de gestion prudente et active de son bilan". (jbatteau@agefi.fr)

