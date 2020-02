Communiqué: Orange annonce son intention de déposer un projet d'offre publique de retrait avec ensuite un retrait obligatoire sur les actions Business & Decision au prix de 7,93 euros par action

Communiqué de presse

Paris, le 12 février 2020

Orange annonce son intention de déposer un projet d’offre publique de retrait avec ensuite un retrait obligatoire sur les actions Business & Decision au prix de 7,93 euros par action

Orange Business Services SA, filiale à 100% d’Orange SA qui détient 93,62% du capital et 93,42% des droits de vote de Business & Decision, annonce son intention de déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) un projet d’offre publique de retrait au prix de 7,93 euros par action Business & Decision.

Compte tenu de la détention actuelle par le groupe Orange, un retrait obligatoire au même prix sera mis en œuvre après l’offre publique. Ce projet sera soumis à un expert indépendant conformément à la réglementation applicable.

Le conseil d’administration de Business & Decision rendra un avis motivé sur le projet d’offre proposé par Orange, après examen du rapport de l’expert indépendant, qui se prononcera sur le caractère équitable des conditions financières du projet d’offre.

Le projet d’offre publique de retrait sera soumis à l’examen de l’AMF et devrait être déposé fin février 2020.

Avertissement :

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’acquérir des titres. L’offre ne sera réalisée que conformément à la documentation d’offre qui contiendra les termes et conditions complets de l’offre. La documentation d’offre sera soumise à l’examen de l’Autorité des marchés financiers et l’offre ne sera ouverte qu’après obtention de la décision de conformité de l’Autorité des marchés financiers. Toute décision relative à l’offre doit se fonder exclusivement sur l’information contenue dans la documentation d’offre.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l’offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Orange décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

