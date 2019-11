Communiqué : Orange finalise la cession d'Orange Niger à Zamani Com S.A.S.

Communiqué de presse

Paris, le 22 novembre 2019



Orange finalise la cession d’Orange Niger à Zamani Com S.A.S.

Conformément à l’accord signé en août 2019 entre Orange MEA S.A. et les actionnaires minoritaires de la société Orange Niger S.A., et suite à l’approbation des autorités compétentes, Orange MEA S.A. a finalisé aujourd’hui la cession de l’intégralité de sa participation de 95,5 % dans Orange Niger à Zamani Com S.A.S. La société Zamani Com S.A.S. est détenue à 100 % par Rimbo Invest de Monsieur Mohamed Rissa et Greenline Communications de Monsieur Moctar Thiam, tous deux actionnaires minoritaires de la société Orange Niger.

Les services de l’entreprise continueront d’être commercialisés sous la marque Orange pendant une période de transition.

La région Afrique et Moyen Orient reste une priorité stratégique pour le Groupe Orange. Toutefois, l’environnement de marché au Niger conduit Orange à prendre cette décision en toute responsabilité en privilégiant la continuité des activités au profit des clients, ainsi que la protection des intérêts des femmes et des hommes d’Orange Niger.

Orange tient à remercier les salariés d’Orange Niger pour le travail accompli depuis la création de la filiale ainsi que les équipes qui ont œuvré à ce projet de reprise de la société.

La valeur de cette transaction reste confidentielle.





