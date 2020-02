Coronavirus-Paris déconseille les voyages en Chine "sauf raison impérative"

PARIS, 8 février (Reuters) - La France déconseille à ses ressortissants les voyages en Chine "sauf raison impérative" compte tenu de l'évolution de l'épidémie de coronavirus qui y sévit depuis décembre, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères à l'issue d'une réunion interministérielle à Matignon.

"Compte tenu du contexte évolutif de l’épidémie de nCoV, des restrictions décidées par les autorités chinoises, des fermetures d’établissements scolaires et universitaires et de la réduction des liaisons aériennes, il a été décidé de modifier les conseils aux voyageurs et de passer en orange la carte de Chine (déconseillé sauf raison impérative)", peut-on lire dans un communiqué. (Marine Pennetier)