La valeur du jour à Paris - ORANGE pénalisé par la France et l'Espagne au troisième trimestre, le titre en queue du CAC 40

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orange recule de 2,41% à 14,21 euros et signe la plus forte baisse du CAC 40 dans le sillage d’un troisième trimestre décevant. L’opérateur télécoms a dégagé un résultat d'exploitation ("Ebitda after leases" : EbitdaaL) en hausse de 0,2% à base comparable à 3,61 milliards d’euros. Pour sa part, le chiffre d’affaires a progressé de 0,8% à base comparable pour atteindre 10,577 milliards d'euros. Une hausse tirée par la demande en Afrique et au Moyen-Orient (+6,3%), qui a permis de compenser le repli de ses deux marchés principaux en Europe : la France et l’Espagne." Si la pression concurrentielle s'accentue en Espagne, elle tend à s'apaiser en France, où le chiffre d'affaires serait en croissance sans l'effet des offres de lecture numérique ", a commenté Stéphane Richard, Président-Directeur Général du groupe Orange.Concrètement, en France, le chiffre d'affaires s'est établi à 4,54 milliards d'euros, en repli de 0,4% à base comparable et 0,6% en dessous du consensus. Retraité de l'effet des offres de lecture numérique, il progresserait de +0,2%.Jefferies souligne de son côté que le commentaire de la direction concernant la France, " pourrait être moins optimiste que la perception actuelle des investisseurs à l'égard de la réparation du marché français ".Au sujet de l'Espagne, les chiffres d'affaires a atteint 1,31 milliard, en baisse de 2,5% à base comparable, dans un contexte de glissement du marché vers le segment low cost. Il ressort ainsi 1,2% en dessous du consensus." L'objectif de l'Espagne est de préserver la valeur plus que les volumes, et d'exploiter au mieux son portefeuille multimarques pour faire face à l'infléchissement du marché vers les segments à plus faible valeur ", précise le groupe.Les performances de ces deux marchés n'ont pas empêché l'opérateur télécoms de confirmer ses objectifs pour 2019.Ainsi, l'Ebitda d'Orange devrait connaître une hausse, à base comparable, plus modérée qu'en 2018. Les investissements 2019 seront eux en légère baisse par rapport à ceux de 2018 à base comparable.Le groupe présentera par ailleurs le 4 décembre prochain son nouveau plan stratégique à horizon 2025.In fine, Jefferies reste à l'Achat sur la valeur et maintient son objectif de cours de 16,50 euros.