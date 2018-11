Le Digital Society Forum propose sa 7ème table ronde sur le thème : le numérique, inclusion ou exclusion ?

Pour débattre sur le sujet, plusieurs intervenants se retrouvent à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris aujourd'hui.

Animé par Ruth Elkrief, journaliste, le débat réunira autour de Stéphane Richard, Président Directeur Général d'Orange :

Jean Bassères, Directeur Général de Pôle Emploi

Laurent Bigorgne, Directeur de l'Institut Montaigne

Céline Braconnier, Directrice de Sciences Po Saint Germain-en-Laye

Anne Charpy, Présidente Fondatrice de VoisinMalin

Alain Roumillac, Président de ManpowerGroup France

#InclusionNumerique

Le numérique, inclusion ou exclusion ?

Observatoire du numérique Digital Society Forum / BVA

Le Digital Society Forum présente les résultats de sa nouvelle étude (1) menée en partenariat avec BVA sur l'impact du numérique dans la société française : la transition numérique tient-elle ses promesses ? Comment les Français connectés perçoivent-ils la situation ?

Les résultats en quelques chiffres :

Le numérique est perçu comme potentiellement exclusif par une part significative de répondants (39% pensent que cela renforce les inégalités). Seuls 18% pensent qu'il permet d'atténuer les inégalités.

Les personnes interrogées revendiquent une aisance à utiliser les outils numériques (une auto-évaluation positive sur le sujet) mais une minorité non négligeable (12 à 15%) avoue des difficultés.

Le sentiment d'exclusion numérique est fréquent. Ex : se sentir démuni face à une démarche que l'on ne peut accomplir que sur internet sans contact humain (56%) ou dans des conversations techniques (49%).

Retrouver l'étude complète sur le site du Digital Society Forum

(1) Méthodologie : étude réalisée par Internet auprès d'un échantillon représentatif de 1002 personnes âgées de 18 ans et plus, du 24 au 29 octobre 2018 (méthode des quotas).

A propos du Digital Society Forum

Initié par Orange en 2013, le Digital Society Forum est une forme de réflexion et de partage autour des impacts sociétaux du numérique. Le projet s'exprime sous la forme d'un espace collaboratif ouvert, afin de susciter la rencontre et le développement de visions plurielles entre monde académique, acteurs institutionnels, praticiens, opérateurs économiques et citoyens pour offrir au plus grand nombre une meilleure capacité d'agir face aux enjeux numériques.

Sur la base de dossiers thématiques préparés par nos sociologues référents, nous proposons des contenus issus de la recherche via un site web dédié : digital-society-forum.orange.com des rencontres d'experts et des ateliers collaboratifs organisés au cœur des territoires.

Les partenaires du Digital Society Forum contribuent à la valorisation du dossier (Fondation Internet Nouvelle Génération (FING), The Conversation, la Fondation des Bernardins, Socialter, Le Drenche) et l'Observatoire du numérique monté avec BVA depuis 2 ans permet de lancer des débats.

L'ambition du Digital Society Forum est de voir toutes les parties prenantes ressortir grandies et pleines de nouvelles idées à l'issue de ces échanges et réflexions croisés. A ce jour, le Digital Society Forum propose 13 thèmes qui ont fait l'objet d'ateliers, avec plus de 800 propositions citoyennes formulées pour mieux tirer profit de l'immersion numérique.