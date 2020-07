ORANGE : 2 nouveaux DG pour la Pologne et la Belgique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orange a précisé qu'à la suite du renouvellement du Comité exécutif du groupe officialisé par Stéphane Richard le 12 juin dernier, la société annonce la nomination de nouveaux directeurs généraux pour ses filiales Orange Polska et Orange Belgique, dont les changements prendront effet le 1er septembre prochain.Ainsi, sur la recommandation du conseil de surveillance d'Orange Polska, Julien Ducarroz remplacera Jean-François Fallacher au poste de directeur général d'Orange Polska, et Jean-François Fallacher deviendra le nouveau directeur général d'Orange Espagne.Cette nomination sera définitivement adoptée lors de la prochaine réunion du conseil de surveillance prévue le 21 juillet, au cours de laquelle celui-ci sera en mesure de procéder au vote formel requis.Le conseil d'administration d'Orange Belgique a décidé, pour sa part, de nommer Xavier Pichon au poste de directeur général. Il succèdera à Michaël Trabbia, qui rejoindra le comité exécutif d'Orange au titre de directeur de la division Technologie et Innovation du groupe.