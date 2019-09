ORANGE : JPMorgan dégrade sa recommandation

0

Orange recule de 1,72% à 13,46 euros à la Bourse de Paris, pénalisé par une dégradation de JPMorgan. Le bureau d’analyses est en effet passé de Surperformance à Neutre sur la valeur dans une note consacrée aux télécoms français. L’objectif de cours a également été réduit de 16,50 à 15 euros."Orange a longtemps été considéré comme un havre de sécurité pour le secteur", souligne JPMorgan.Chose qui pourrait changer ... En effet, les derniers trimestres ont commencé à indiquer que la dynamique opérationnelle de la société pourrait être soumis à une certaine pression, ce qui inquiète le bureau d'analyses.Il précise notamment qu'en Espagne, historiquement l'un des moteurs de la croissance de l'opérateur, le chiffre d'affaires grand public recule. Par ailleurs, les tendances des indicateurs de performance clés en France ne sont plus aussi solides qu'auparavant." A l'horizon 2020, nous craignons également que les tendances B2B françaises ne subissent une légère pression car plusieurs de ses pairs cherchent à accroître leur exposition sur ce segment ", ajoute également l'analyste.Et parmi ses pairs, JPMorgan préfère Bouygues et Altice.Le broker a ainsi réitéré sa recommandation Surperformance sur le premier et repris le suivi de couverture sur le deuxième, également à Surperformance. Quant à Iliad, il a maintenu son conseil Neutre.