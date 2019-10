ORANGE : Oddo BHF reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF reste à l’Achat sur Orange et maintient son objectif de cours de 16 euros alors que le groupe présentait hier sa nouvelle Livebox 5, qui promet de meilleurs débits, une empreinte écologique et une consommation électrique améliorées et un Wifi plus puissant. « La vraie bonne nouvelle accompagnant cette nouvelle Livebox est une montée de prix de 2 euros sur l’ensemble de la gamme Up (l’offre haut de gamme) », a souligné le bureau d’analyses.Après plusieurs années de guerre promotionnelle, il s'agit d'une nouvelle preuve que les opérateurs s'engagent en France vers une remontée des prix.