Société Générale a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter sur Orange et ainsi que son objectif de cours de 15 à 17 euros. Et ce, en grande partie grâce à : OrangeFrance (bonnes performances, principalement en FTTH et en convergence) ; Orange Business Services (fusions et acquisitions) ; et l'Afrique (forte croissance du chiffre d'affaires d'Orange Business Services).