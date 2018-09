ORANGE : choisit le satellite Eutelsat 16A pour élargir son offre de télévision payante en Slovaquie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orange Slovensko a signé avec Eutelsat Communications, l’un des grands opérateurs mondiaux de satellites de communication, un premier contrat pluriannuel dans le but d’élargir son offre de télévision payante par satellite et couvrir l’ensemble du territoire slovaque. D’après ce contrat avec Eutelsat, 38 chaînes dont une majorité en HD, seront diffusées via la nouvelle plateforme. Cette dernière se déclinera en trois grandes offres, auxquelles s’ajouteront des options thématiques et premium, pour un coût mensuel démarrant à six euros.Le nouveau service assure notamment la distribution exclusive des chaînes Orange Sports qui diffusent les matchs de la Ligue des Champions sur le territoire slovaque pour les trois prochaines saisons, ainsi que d'autres contenus prisés autour du football, du hockey, du basketball et des arts martiaux mixtes.