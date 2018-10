ORANGE : cible le marché des communications gouvernementales par satellite

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orange Business Services et Telespazio, société commune de Leonardo et Thales, annoncent s’unir pour fournir des services de télécommunication par satellite au Ministère des Armées. Les deux groupes on été sélectionné par la Direction Interarmées des Réseaux d'Infrastructure et des Systèmes d'Information de la défense (DIRISI) pour fournir aux entités militaires et étatiques bénéficiaires d’un accord-cadre, un sous-ensemble de capacités de communication par satellite et les services managés associés.Ainsi, Orange Business Services et Telespazio France, ont développé une offre dédiée aux besoins étatiques, nommée MONaLiSat (Méta-Opérateur National pour les Liaisons Satellite). Cette dernière repose sur une gamme de services de télécommunications par satellite et d'équipements associés. Ces solutions fourniront des communications terrestres et maritimes dans plusieurs bandes de fréquences.