ORANGE : confirme ses objectifs 2019

Au troisième trimestre 2019, le chiffre d’affaires d'Orange a progressé de 0,8% à base comparable sur un an pour atteindre 10,577 milliards d'euros, soutenu par la forte demande en Afrique et au Moyen-Orient. L'Ebitda a augmenté de 0,2% à base comparable sur le trimestre, et de 0,6% sur 9 mois. Retraité de l’effet des offres de lecture numérique, la croissance de l’Ebitda sur 9 mois aurait été de +1,7%. Sur les activités télécoms, la marge d’Ebitda s’améliore de 0,1 point sur 9 mois.Orange confirme ses objectifs pour 2019 (hors effets du contrat de partage de réseau avec Vodafone en Espagne signé en avril).Le groupe présentera le 4 décembre son nouveau plan stratégique à horizon 2025.