ORANGE : confirme ses objectifs 2019, le titre grimpe

Orange gagne 2,17% à 13,44 euros dans le sillage de point d’activité du deuxième trimestre. L’opérateur télécom a affiché un résultat d'exploitation ("Ebitda after leases" : EbitdaaL) en progression de 0,9% à données comparables à 3,375 milliards d'euros. Par ailleurs, le chiffre d'affaires croît de 0,5% et atteint 10,39 milliards d'euros. Une hausse tirée par l’Afrique & Moyen Orient en croissance de 5,8% et par la résilience de la France qui stabilise son chiffre d’affaires et progresse de 0,4% en excluant l’effet des offres de lecture numérique.L'Espagne, sous l'effet d'un marché très promotionnel, est en revanche en légère baisse à -1,6%.Les autres segments contribuent à la croissance du chiffre d'affaires : l'Europe croît de +1,2% grâce à la convergence et Entreprises ressort pour le troisième trimestre consécutif en croissance, avec +0,7%." En dépit d'une concurrence toujours vive sur nos marchés clés, grâce aux résultats du deuxième trimestre, le Groupe enregistre sur le premier semestre une bonne performance, avec une hausse du chiffre d'affaires de +0,2%, et une poursuite de la croissance de l'EbitdaaL à +0,8%", a indiqué Stéphane Richard, Président- Directeur Général du groupe Orange.Dans ce contexte, Orange a confirmé ses objectifs pour 2019.Ainsi, le groupe indique que l'EbitdaaL connaîtra une hausse, à base comparable, plus modérée qu'en 2018. Les eCapex 2019 seront en légère baisse par rapport à ceux de 2018 à base comparable. Par ailleurs, le Cash-Flow Opérationnel (EbitdaaL– eCapex) 2019 sera en croissance par rapport à 2018 à base comparable. Enfin, l'objectif d'un ratio dette nette / EbitdaaL des activités télécoms est maintenu autour de 2x à moyen terme.