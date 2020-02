ORANGE : confirme ses objectifs 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orange a dévoilé un résultat nette 2019 en progression de 49,4% à 3,226 milliards d’euros et un Ebitda en augmentation de 0,8% en base comparable à 12,86 milliards d’euros. Ce dernier est conforme aux attentes. Le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 0,6% en base comparable en 2019 à 42,238 milliards d’euros de 1,1% au quatrième trimestre à 11,088 milliards d’euros, en accélération par rapport au +0,8% du trimestre précédent. Le cash-flow organique des activités télécoms atteint 2,3 milliards d’euros.Orange revendique 745 000 ventes nettes en France dans la fibre et un record au quatrième trimestre en France et en Pologne avec respectivement 239 000 et 47 000 ventes nettes.Orange a confirmé ses objectifs pour 2020, tels qu'annoncés lors de la journée investisseurs du 4 décembre dernier.L'opérateur télécoms vise un cash-flow organique en croissance entre 2020 et 2023, avec une cible comprise entre 3,5 et 4 milliards d'euros en 2023 (contre plus de 2 milliards d'euros en 2019).Le groupe de télécommunication anticipe également un Ebitda stable en 2020 (contre +2% attendus) et en progression de 2-3% par an en 2021-2023 (versus +1,7% selon le consensus).Orange a enfin maintenu son objectif d'un ratio dette nette sur Ebitda des activités télécoms autour de 2 à moyen-terme.Il sera proposé le versement d'un dividende de 0,70 euro par action pour 2020, avec le versement en décembre prochain d'un acompte sur dividende de l'exercice 2020 de 0,30 euro par action.Sur la période 2021-2023, Orange versera un dividende annuel de 0,70 euro à minima par action, sans exclure une hausse éventuelle en lien avec l'accélération de sa trajectoire de cash-flow organique.