ORANGE : dévoile « Engage2025 », son nouveau plan stratégique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orange a présenté mercredi « Engage2025 », son nouveau plan stratégique à l’horizon 2025. Ce dernier prend la suite du plan « Essentiels2020 » lancé en 2015. Sur le plan financier, Orange vise une croissance annuelle de l’EBITDAaL comprise entre 2% et 3% par an en moyenne sur la période 2021-2023 et un cash-flow organique des activités télécoms en croissance entre 2020 et 2023 avec une cible comprise entre 3,5 et 4 milliards d’euros en 2023 (contre plus de 2 milliards d’euros en 2019).Le groupe de télécoms table également sur un ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms autour de 2x à moyen-terme." (…) Nous allons faire croître notre cœur de métier, la connectivité, grâce à de nouveaux avantages comparatifs et une meilleure valorisation de nos infrastructures réseaux ", a expliqué Stéphane Richard, le PDG d'Orange." Nous allons également stimuler la croissance au-delà de la connectivité en Europe, grâce à trois leviers qui nous différencient de nos concurrents, à savoir l'Afrique Moyen-Orient, les services IT B2B, et les services financiers ", a ajouté le dirigeant.